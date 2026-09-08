A região Oeste terá uma jornada de marcas térmicas elevadas e instabilidade nesta quarta-feira (9). Os termômetros mais altos devem ser registrados em Britânia, que atinge máxima de 33,8°C, seguida por Jussara, com 32,9°C, e Santa Fé de Goiás, com 32,8°C. Por outro lado, o amanhecer mais ameno ocorre em Americano do Brasil, com mínima de 20,3°C, e em Caiapônia, que apresenta 20,4°C.Em relação à umidade do ar e à probabilidade de chuva, as médias gerais da região ficam em 68,78% e 13,43%, respectivamente. Santa Bárbara de Goiás desponta com a maior chance de precipitação, alcançando 65,0% de probabilidade durante o dia, enquanto Campestre de Goiás e Palmeiras de Goiás registram 55,0%. Quanto aos índices de umidade, Campestre de Goiás atinge a máxima de 79,0% no período noturno, acompanhada por Aurilândia e Avelinópolis, ambas com 78,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Americano do Brasil: máxima 28,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 29,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 29,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 31,9°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Arenópolis: máxima 31,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 31,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 29,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 10,0%Baliza: máxima 32,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 10,0%Britânia: máxima 33,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 58,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 31,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Caiapônia: máxima 29,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Campestre de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Córrego do Ouro: máxima 31,2°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 31,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 31,4°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 32,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 30,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Iporá: máxima 31,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 31,9°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 32,6°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 30,6°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Jandaia: máxima 30,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jaupaci: máxima 32,5°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 32,9°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 30,7°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 61,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Mossâmedes: máxima 30,6°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 30,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Novo Brasil: máxima 32,4°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 63,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 15,0%Palminópolis: máxima 30,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 15,0%Paraúna: máxima 30,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 31,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 65,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Piranhas: máxima 32,3°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 31,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29,9°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 32,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%São João da Paraúna: máxima 30,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 62,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 30,3°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 64,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.