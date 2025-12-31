A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a quinta-feira (1). As cidades mais quentes serão Baliza, com 35.5°C, Bom Jardim de Goiás, com 35.4°C, e Montes Claros de Goiás, com 35.4°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Campestre de Goiás, com 20.6°C, e Anicuns, com 21.4°C.A umidade média na região ficará em 75.12%, com Mossâmedes, Adelândia e Anicuns apresentando os maiores índices de até 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 33.87%, mas cidades como Firminópolis e São Luís de Montes Belos podem ter 75.0% de chance, e Buriti de Goiás 70.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Amorinópolis: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 35.3°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 40.3°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 34.4°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 35.5°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 39.9°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35.4°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 40.4°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 34.5°C, mínima 24.5°C | sensação térmica máx 40.6°C | sensação térmica mín 27.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 33.7°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 32.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 32.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 33.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 33.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 33.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 32.3°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 32.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Jaupaci: máxima 33.1°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 38.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 33.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 35.4°C, mínima 23.8°C | sensação térmica máx 39.7°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 33.7°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 32.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 34.4°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 31.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.4°C | sensação térmica mín 26.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 31.3°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 33.9°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 32.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.