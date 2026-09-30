A região Oeste deve registrar temperaturas médias elevadas nesta quinta-feira (1), com termômetros oscilando entre a mínima de 21,11°C e a máxima de 34,14°C, indicando um dia abafado que pode favorecer a ocorrência de instabilidades. O calor mais intenso está previsto para Britânia, que deve atingir a máxima de 38,4°C, seguida por Jussara com 37,2°C e Santa Fé de Goiás com 37,1°C. Já os menores índices térmicos no início do dia se concentram em Americano do Brasil, com mínima de 19,5°C, e Anicuns, que registra 20,0°C.O tempo na região deve registrar média de umidade de 60,2% e probabilidade média de chuva de 40,99%. Os índices de umidade mais elevados devem ser observados em Caiapônia, alcançando 81,0%, e Paraúna, com até 80,0% no período noturno. Quanto à possibilidade de precipitação, os maiores percentuais chegam a 75,0% à noite em municípios como Aragarças, Arenópolis e Aurilândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 70,0%Americano do Brasil: máxima 31,8°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Amorinópolis: máxima 33,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Anicuns: máxima 32,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Aragarças: máxima 35,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 75,0%Arenópolis: máxima 34,4°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Aurilândia: máxima 34,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Avelinópolis: máxima 32,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 65,0%Baliza: máxima 35,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 70,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 75,0%Britânia: máxima 38,4°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 40,1°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Buriti de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Caiapônia: máxima 31,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 81,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 55,0%Campestre de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 60,0%Córrego do Ouro: máxima 34,4°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Diorama: máxima 34,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Doverlândia: máxima 33,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 70,0%Fazenda Nova: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Firminópolis: máxima 33,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 70,0%Iporá: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Israelândia: máxima 35,0°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Itapirapuã: máxima 36,8°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Ivolândia: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Jandaia: máxima 32,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Jaupaci: máxima 36,4°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Jussara: máxima 37,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Moiporá: máxima 33,7°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 75,0%Mossâmedes: máxima 33,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 75,0%Nazário: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Novo Brasil: máxima 36,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 75,0%Palestina de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 79,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%Palminópolis: máxima 33,0°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 77,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 65,0%Paraúna: máxima 31,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 80,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 65,0%Piranhas: máxima 35,4°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%Sanclerlândia: máxima 34,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 25,0% | chuva noite 65,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 75,0%São João da Paraúna: máxima 32,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 65,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,8°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Turvânia: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 76,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 70,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.