A região Oeste registra nesta quinta-feira (10) um dia firme, de sol e calor intenso, sob termômetros elevados. Entre os locais que devem registrar as maiores temperaturas da tarde estão Britânia, com máxima de 36,6°C, Jussara, que atinge 36,1°C, e Itapirapuã, com 36,0°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia ocorrem em Avelinópolis, com mínima de 19,8°C, e Adelândia, onde os termômetros marcam 19,9°C.A média regional de umidade relativa do ar fica em torno de 58,63%, sendo que os índices mais elevados devem ser observados em Aurilândia e Campestre de Goiás, ambos com 71,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é muito baixa, de apenas 4,94%. Ainda assim, municípios como Anicuns, Aragarças e Arenópolis apresentam a maior chance de precipitação da área, registrando 15,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,2°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,6°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,1°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 34,8°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 39,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,4°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 34,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,5°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 33,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Jaupaci: máxima 35,8°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 33,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,4°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 35,7°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Palminópolis: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 32,9°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Piranhas: máxima 35,2°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 34,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 33,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.