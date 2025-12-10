A região Oeste terá grande chance de chuva para a quinta-feira (11). As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 30.4°C, Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com máxima de 29.7°C. Já as mínimas mais baixas no tempo serão registradas em Campestre de Goiás, com 19.9°C, e Caiapônia, com 20.7°C.A umidade média na região ficará em 84.26%. As cidades com maior umidade são Baliza e Itapirapuã, com 94.0%, e Bom Jardim de Goiás, com 93.0%. A probabilidade média de chuva é de 32.03%, com os índices mais elevados em Britânia, chegando a 75.0%, e em Fazenda Nova e Israelândia, com 65.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Americano do Brasil: máxima 28.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 28.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 29.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 27.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 30.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 28.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 28.2°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 27.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 27.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Nazário: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 27.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 28.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Sanclerlândia: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 27.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.1°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 28.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.