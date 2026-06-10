A região Oeste para quinta-feira (11) apresentará tempo com baixa probabilidade de chuva como característica principal. As cidades mais quentes serão Britânia com 28.9°C, Jussara com 28.5°C e Itapirapuã com 28.3°C. Já as cidades mais frias incluirão Caiapônia com 18.0°C e Palestina de Goiás com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 71.44%, com Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices de umidade na noite, chegando a 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 17.33%, sendo Doverlândia a cidade com maior probabilidade, alcançando 40.0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 24.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 26.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 25.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 27.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 25.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 27.7°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 26.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 27.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 27.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 26.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 27.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 27.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 28.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 26.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 25.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 28.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 28.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 26.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 25.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 25.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 26.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 25.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.