A região Oeste apresenta grande chance de chuva para a quinta-feira (12), sendo a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 29.7°C, Itapirapuã, com 29.6°C, e Jussara, também com 29.6°C. Já as cidades mais frias serão Americano do Brasil, com mínima de 18.7°C, e Avelinópolis, com 18.9°C.A umidade média na região será de 85.0%. As maiores umidades, chegando a 95.0%, são esperadas em Adelândia, Americano do Brasil e Anicuns. A probabilidade média de chuva é de 51.51%, com destaque para Itapirapuã e Novo Brasil, que têm 95.0% de chance de tempo chuvoso, e Montes Claros de Goiás, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 26.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 27.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 27.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 27.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 28.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 27.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 25.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 27.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 50.0%Doverlândia: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Fazenda Nova: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Firminópolis: máxima 28.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 28.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 28.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Ivolândia: máxima 28.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 28.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 29.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Moiporá: máxima 28.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 85.0%Mossâmedes: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 60.0%Palestina de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 28.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 55.0%Paraúna: máxima 27.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Piranhas: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Sanclerlândia: máxima 28.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%São João da Paraúna: máxima 27.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 28.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.