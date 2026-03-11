A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a quinta-feira (12). As cidades mais quentes previstas são Britânia, com máxima de 31.3°C, Aragarças, com 30.6°C, e Santa Fé de Goiás, atingindo 30.5°C. Já as menores temperaturas são esperadas em Americano do Brasil, com mínima de 19.4°C, e Adelândia, com 19.9°C.A umidade média na região ficará em 84.14%, com Santa Bárbara de Goiás registrando os maiores índices, chegando a 95.0%, seguida por Anicuns e Avelinópolis, ambas com 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.56%, sendo mais elevada em Bom Jardim de Goiás e Montes Claros de Goiás, com 95.0%, e Jussara, com 90.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 55.0%Americano do Brasil: máxima 27.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Amorinópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Anicuns: máxima 28.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Arenópolis: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 80.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 95.0%Britânia: máxima 31.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Buriti de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Caiapônia: máxima 28.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Campestre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Diorama: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 75.0%Doverlândia: máxima 29.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 30.0°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Firminópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Iporá: máxima 29.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Israelândia: máxima 29.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 30.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Ivolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 55.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 30.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 60.0%Jussara: máxima 30.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 90.0%Moiporá: máxima 29.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Mossâmedes: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 29.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 29.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 50.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 55.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 90.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 60.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 28.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.