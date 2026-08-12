A região Oeste terá uma quinta-feira (13) ensolarada e de firmamento aberto, com os termômetros registrando marcas gerais que transitam entre a amena sensação de 18,57°C nas primeiras horas e a forte sensação de calor de 34,23°C à tarde. O calor se intensifica de forma mais expressiva em Britânia, que deve registrar máxima de 36,5°C, seguida por Jussara, com 36,3°C, e Itapirapuã, com 36,1°C. Em contrapartida, os termômetros marcam valores bem mais baixos ao amanhecer em Bom Jardim de Goiás, com mínima de 15,2°C, e em São João da Paraúna, com 15,9°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional deve ficar em torno de 36,87%, com os maiores percentuais concentrados em Bom Jardim de Goiás, que atinge 56,0%, e Aurilândia, com 54,0%. Já a probabilidade média de chuva é quase nula, estimada em apenas 1,22% para toda a região. As poucas e isoladas chances de instabilidade se concentram em localidades como Campestre de Goiás, Jandaia e Turvânia, onde a possibilidade de alguma precipitação não passa de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 33,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 32,8°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 35,5°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 33,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 34,8°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,8°C, mínima 15,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 15,2°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,8°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 34,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Diorama: máxima 34,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 35,6°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 34,0°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,3°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,0°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 36,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 33,5°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 35,9°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 36,3°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 33,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,2°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,0°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 33,9°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 33,3°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 35,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 33,8°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,1°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,3°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 33,8°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.