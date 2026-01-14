A região Oeste terá grande chance de chuva na quinta-feira (15). Em relação às temperaturas, as cidades mais quentes serão Britânia com máxima de 33.9°C, seguida por Jussara com 33.3°C e Santa Fé de Goiás com 33.3°C. Já as cidades com o tempo mais ameno incluem Campestre de Goiás, registrando mínima de 19.1°C, e Anicuns, com 19.4°C.A umidade média na região será de 71.99%, com destaque para Caiapônia, Palestina de Goiás e Paraúna, que podem ter umidade noturna de 86.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional fica em 24.36%, mas cidades como Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Caiapônia apresentam 75.0% de chance de chuva durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 32.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 33.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 37.8°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 70.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 30.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.