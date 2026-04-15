A região Oeste, na quinta-feira (16), terá tempo predominantemente com temperaturas elevadas. As cidades mais quentes serão Britânia, com máxima de 31.8°C, Aragarças (31.2°C) e Santa Fé de Goiás (31.1°C). Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Caiapônia, com mínima de 19.0°C, e Avelinópolis, com 19.2°C.A umidade média na região será de 70.74%. A probabilidade de chuva é geralmente baixa, com uma média de 17.79%. No entanto, Buriti de Goiás e Itapirapuã terão a maior probabilidade, alcançando 40.0% durante a noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 28.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 15.0%Diorama: máxima 29.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Doverlândia: máxima 29.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 30.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 40.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.5°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 30.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Jussara: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 29.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 29.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 30.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 28.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.5°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 28.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.