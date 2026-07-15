A região Oeste apresenta condições de sol e baixa possibilidade de precipitação para esta quinta-feira (16), com termômetros oscilando e registrando mínima média de 19,04°C. Entre os destaques do dia, as maiores temperaturas devem se concentrar em Britânia, que pode atingir máxima de 34,5°C, seguida por Jussara com 33,9°C e Itapirapuã com 33,7°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser mais ameno em municípios como Anicuns e Jandaia, onde as marcas mínimas esperadas são de 16,8°C.A umidade relativa do ar na região deve se manter em uma média de 54,15%, alcançando índices mais elevados em Bom Jardim de Goiás, com 78,0%, e Caiapônia, com 74,0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional estimada é de apenas 1,05%, indicando que o tempo seco predominará na maior parte das localidades. Contudo, pontos isolados como Firminópolis e São Luís de Montes Belos registram as maiores chances de ocorrência de precipitação, embora o índice não passe de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Americano do Brasil: máxima 29,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 29,2°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 31,0°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 32,7°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 31,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 31,9°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Avelinópolis: máxima 30,4°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 32,5°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32,9°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 78,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 34,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 31,5°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 30,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 30,2°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 30,8°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 30,8°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 31,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 32,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 31,6°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 33,3°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 31,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Iporá: máxima 31,9°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 32,6°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 33,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 31,1°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 31,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 30,7°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 33,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 33,9°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 31,0°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 30,9°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 30,6°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 33,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 30,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 30,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 32,9°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 74,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 31,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 31,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 30,9°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 31,3°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 31,5°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Turvânia: máxima 30,9°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.