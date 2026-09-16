A região Oeste enfrentará um dia de calor intenso nesta quinta-feira (17), com o predomínio de sol elevando de forma significativa os termômetros em diversas localidades. Entre os municípios que devem apresentar os maiores picos de calor estão Britânia, com máxima de 38,7°C, Baliza, com 38,0°C, e Jussara, que deve alcançar 37,8°C. Já os menores registros térmicos previstos para o período se concentram em Paraúna e Caiapônia, onde as mínimas devem ficar em 21,3°C e 21,4°C, respectivamente.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o território deve se estabelecer em 47,79%, sendo que as cidades de Avelinópolis, Campestre de Goiás e Santa Bárbara de Goiás devem apresentar os maiores índices, alcançando 63,0%. Quanto às precipitações, o tempo segue predominantemente seco, com uma probabilidade média de chuva de apenas 12,91% na região, sendo que os maiores índices, de apenas 20,0%, estão previstos para Amorinópolis, Aurilândia e Novo Brasil.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Americano do Brasil: máxima 32,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Amorinópolis: máxima 35,4°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Anicuns: máxima 33,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Aragarças: máxima 37,6°C, mínima 24,8°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Arenópolis: máxima 36,3°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Aurilândia: máxima 35,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Avelinópolis: máxima 33,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Baliza: máxima 38,0°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Britânia: máxima 38,7°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 26,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,1°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Caiapônia: máxima 34,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Córrego do Ouro: máxima 35,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Diorama: máxima 36,0°C, mínima 24,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Doverlândia: máxima 36,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Fazenda Nova: máxima 36,7°C, mínima 24,7°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Firminópolis: máxima 34,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Iporá: máxima 36,2°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Israelândia: máxima 36,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itapirapuã: máxima 37,3°C, mínima 25,1°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 34,8°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jandaia: máxima 34,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 37,3°C, mínima 24,5°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Jussara: máxima 37,8°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Moiporá: máxima 35,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,5°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 26,2°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Mossâmedes: máxima 34,9°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Nazário: máxima 34,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Novo Brasil: máxima 37,1°C, mínima 25,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 26,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Palestina de Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Palminópolis: máxima 34,5°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Paraúna: máxima 34,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Piranhas: máxima 37,8°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Sanclerlândia: máxima 35,3°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,6°C, mínima 25,4°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%São João da Paraúna: máxima 34,7°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,1°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.