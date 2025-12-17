A região Oeste para quinta-feira (18) terá como principal característica uma grande chance de chuva. As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Baliza com 28.6°C, Britânia com 28.3°C e Itapirapuã também com 28.3°C. Já as menores temperaturas mínimas serão observadas em Campestre de Goiás com 20.3°C e Caiapônia com 20.4°C.A umidade média na região será de 88.94%. Cidades como Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Montes Claros de Goiás podem registrar umidade de 97.0% no período noturno. A probabilidade média de chuva é de 50.23%, com Paraúna e São João da Paraúna apresentando as maiores chances de tempo chuvoso, com 80.0% cada, seguidas por Amorinópolis com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 27.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Amorinópolis: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Aragarças: máxima 28.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aurilândia: máxima 26.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 28.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Britânia: máxima 28.3°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Buriti de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Diorama: máxima 25.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 27.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Fazenda Nova: máxima 27.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 25.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 27.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 28.3°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Ivolândia: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Jaupaci: máxima 26.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 28.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Moiporá: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Mossâmedes: máxima 26.4°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 27.4°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Palminópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%Piranhas: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Sanclerlândia: máxima 27.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%São João da Paraúna: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 75.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 27.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.