A região Oeste para quinta-feira (18) terá um tempo de altas temperaturas. As cidades mais quentes serão Britânia com 34.6°C, Itapirapuã com 33.7°C e Jussara também com 33.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Campestre de Goiás e Jandaia, ambas com 13.7°C.A umidade média regional do tempo será de 56.0%. As maiores umidades noturnas são esperadas em Bom Jardim de Goiás (79.0%), Aurilândia (77.0%) e São João da Paraúna (74.0%). A probabilidade média de chuva para a região é baixa, em torno de 2.21%, com os maiores índices de até 10.0% em Campestre de Goiás, Itapirapuã e Doverlândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.5°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 30.0°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 32.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 34.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 31.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.4°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Firminópolis: máxima 29.9°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 31.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.7°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 29.2°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.7°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 13.7°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 28.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.6°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.4°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Turvânia: máxima 29.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.