A região Oeste terá grande chance de chuva como principal característica do tempo para a quinta-feira (19). As temperaturas mais elevadas ficarão em Britânia, com máxima de 31.3°C, Aragarças, com 31.0°C, e Baliza, com 30.5°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Americano do Brasil, com mínima de 20.2°C, e Caiapônia, com 20.3°C.A umidade média na região será de 83.07%, com cidades como Aurilândia, Campestre de Goiás e Santa Bárbara de Goiás registrando 94.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 49.19%, mas Anicuns, Cachoeira de Goiás e Santa Bárbara de Goiás apresentam probabilidades de até 95.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 27.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 28.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Aragarças: máxima 31.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 29.0°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 28.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Baliza: máxima 30.5°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 31.3°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 28.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 28.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 28.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 30.0%Fazenda Nova: máxima 29.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 29.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 29.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jaupaci: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 28.9°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Nazário: máxima 28.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 95.0%Novo Brasil: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 28.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Sanclerlândia: máxima 28.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Turvânia: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.