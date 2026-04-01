A região Oeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para a quinta-feira (2). As temperaturas máximas na região serão de 30.0°C em Britânia, 29.8°C em Jandaia e 29.6°C em Montes Claros de Goiás. Já as mínimas devem ser de 18.8°C em Caiapônia e 19.1°C em Americano do Brasil.A umidade média na região ficará em torno de 80.78%, com cidades como Britânia, Córrego do Ouro e Fazenda Nova apresentando umidade de até 94.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 45.7%, porém, algumas localidades como Campestre de Goiás, Paraúna e Santa Bárbara de Goiás registram probabilidades de até 80.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.8°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 27.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Amorinópolis: máxima 28.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 28.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Aragarças: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 28.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 60.0%Aurilândia: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 28.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Baliza: máxima 29.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Britânia: máxima 30.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Caiapônia: máxima 27.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Córrego do Ouro: máxima 28.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 28.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Doverlândia: máxima 28.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 28.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Iporá: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 40.0%Israelândia: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itapirapuã: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 60.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 55.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 28.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Nazário: máxima 28.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Novo Brasil: máxima 29.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Paraúna: máxima 28.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 80.0%Piranhas: máxima 29.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 80.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 29.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 28.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.