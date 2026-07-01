A região Oeste para quinta-feira (2) terá grande chance de chuva, com uma probabilidade média regional de 58%. As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Britânia, com 33.6°C, Jussara, com 33.3°C, e Itapirapuã, marcando 33.2°C. Já as mínimas mais baixas serão observadas em Caiapônia, com 13.9°C, e Bom Jardim de Goiás, com 14.0°C.A umidade média na região será de 47.05%, com destaque para Bom Jardim de Goiás, onde a umidade poderá chegar a 71.0%. Em relação às probabilidades de chuva, além da média regional, as cidades com os maiores índices são Buriti de Goiás (10.0%), Córrego do Ouro (5.0%) e Itapirapuã (5.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 30.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 30.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.9°C | umidade dia 30.0% | umidade noite 38.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 31.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 30.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.9°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.6°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 32.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.5°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.3°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 31.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 31.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.8°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.9°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 33.2°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Ivolândia: máxima 30.5°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 30.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 33.3°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 30.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.5°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 31.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 30.4°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 33.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palestina de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 31.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.1°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 15.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.