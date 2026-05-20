A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas na quinta-feira (21). Britânia registrará máxima de 33.1°C, Itapirapuã 32.2°C e Jussara 32.1°C. As menores temperaturas serão em Caiapônia e Jandaia, ambas com 17.9°C de mínima.A umidade média na região será de 72.69%. Paraúna, Caiapônia e São João da Paraúna apresentarão os maiores índices de umidade noturna, com 87.0%, 86.0% e 86.0% respectivamente. A probabilidade média de chuva é de 12.73%, sendo Baliza e Doverlândia as cidades com maiores chances, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 27.3°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 27.9°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 27.5°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 28.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 28.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 30.9°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 27.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 29.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 27.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 26.7°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 27.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.1°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 27.5°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 25.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 29.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 26.9°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 28.4°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 27.9°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.