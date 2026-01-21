A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para a quinta-feira (22). Esta é a principal característica do tempo para a data. As temperaturas máximas alcançarão 29.9°C em Baliza, 29.1°C em Doverlândia e 28.9°C em Bom Jardim de Goiás, enquanto as mínimas serão de 19.4°C em Campestre de Goiás e 19.5°C em Caiapônia.A umidade média na região ficará em 89.63%, com Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis registrando umidade de 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 51.86%, sendo que cidades como Cachoeira de Goiás, Fazenda Nova e Firminópolis apresentam as maiores probabilidades, atingindo 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Americano do Brasil: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Amorinópolis: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 23.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aragarças: máxima 28.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 24.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Baliza: máxima 29.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 27.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Buriti de Goiás: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 25.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 25.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Doverlândia: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 25.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 26.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 25.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 25.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 25.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 30.0%Jaupaci: máxima 24.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Moiporá: máxima 25.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Mossâmedes: máxima 23.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Nazário: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 25.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 24.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%São João da Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 35.0%Turvânia: máxima 24.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.