A região Oeste apresenta um tempo predominantemente quente para a quinta-feira (23). As temperaturas máximas na região serão notáveis, com Britânia alcançando 32.8°C, seguida por Novo Brasil com 32.0°C e Itapirapuã com 31.9°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas serão Avelinópolis, com 18.7°C, e Anicuns, registrando 18.9°C.A umidade do tempo na região ficará em torno de 61.86% em média. Doverlândia apresenta o maior índice de umidade com 75.0%, seguida por Aragarças e Caiapônia, ambas com 72.0%. Em relação às chuvas, a probabilidade média na região é de 13.95%, sendo as maiores chances registradas em Cachoeira de Goiás, com 40.0%, Amorinópolis e Baliza, ambas com 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.0°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.7°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 31.5°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 30.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 30.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 31.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 32.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.6°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 31.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 31.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 31.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 29.9°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 30.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.