A região Oeste terá uma quinta-feira (23) caracterizada pela ausência de chuva e por temperaturas elevadas na maior parte do dia. Os registros mais quentes devem ocorrer nos municípios de Britânia, com máxima de 36,1°C, Jussara, com 35,7°C, e Itapirapuã, que deve alcançar 35,4°C. Por outro lado, as temperaturas mais amenas serão registradas em Campestre de Goiás, com mínima de 15,5°C, e Nazário, onde os termômetros devem registrar 15,7°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média estimada para a região é de 45,43%, com os maiores índices concentrados em Bom Jardim de Goiás, que deve registrar 67,0%, e em Aurilândia, com 66,0%. Já a probabilidade de chuva permanece zerada, em 0,0%, confirmando que o período será completamente seco em todas as localidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,3°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 31,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 32,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 31,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 34,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 33,1°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 33,3°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,1°C, mínima 16,5°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 16,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 34,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 36,1°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 31,7°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,0°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 15,5°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 15,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 33,4°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 33,2°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 34,9°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 32,6°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 33,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 34,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 35,4°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 32,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 32,3°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 35,3°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 35,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 32,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 32,3°C, mínima 15,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 15,7°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 35,3°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 32,5°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 32,5°C, mínima 16,0°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 31,8°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 34,7°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 33,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 16,3°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 16,3°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 32,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,1°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,1°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 32,6°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.