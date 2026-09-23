A região Oeste apresenta uma jornada sob intenso calor nesta quinta-feira (24), com os termômetros registrando marcas bastante elevadas em diversos municípios. Além de Britânia, com marcas de até 38,2°C, as cidades de Itapirapuã e Jussara também passam por forte aquecimento, com máximas de 37,5°C. Em contrapartida, as menores temperaturas da região devem ser registradas em Caiapônia, com mínima de 20,0°C, e em Avelinópolis, com 20,2°C.O tempo seco predomina em boa parte do dia, mantendo a umidade média do ar em 56,48%, embora Caiapônia e Palestina de Goiás alcancem índices de até 75,0% e 72,0%, respectivamente. A possibilidade de chuva continua muito baixa em toda a região, apresentando uma probabilidade média de apenas 7,09%. Ainda assim, há maior chance de ocorrência de chuva em Caiapônia, onde a probabilidade atinge 30,0%, e em Palestina de Goiás, com 20,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,0°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 34,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 33,6°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,9°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,0°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,3°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,2°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Buriti de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,2°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 75,0% | chuva dia 30,0% | chuva noite 15,0%Campestre de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 35,3°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Doverlândia: máxima 34,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 36,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,2°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Israelândia: máxima 35,7°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 37,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 33,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 33,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Jaupaci: máxima 36,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,5°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,2°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,0°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 34,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 36,9°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,3°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 20,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 34,1°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 10,0%Piranhas: máxima 36,2°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,3°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 33,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 70,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,3°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.