A região Oeste terá uma grande chance de chuva para a quinta-feira (25), marcando o tempo na data. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.4°C, Bom Jardim de Goiás, atingindo 32.1°C, e Aragarças, com 32.0°C. Já as cidades com temperaturas mínimas mais baixas serão Campestre de Goiás, com 19.4°C, e Caiapônia, marcando 20.0°C.A umidade média na região ficará em torno de 76.56%, com Britânia registrando até 92.0%, seguida por Aragarças e Baliza, ambas com 91.0%. A probabilidade média de chuva é de 44.42%, mas Americano do Brasil, Anicuns e Avelinópolis se destacam com 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 32.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 30.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Avelinópolis: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Baliza: máxima 31.6°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 32.4°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Buriti de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Diorama: máxima 30.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Doverlândia: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Fazenda Nova: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Iporá: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 30.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jandaia: máxima 31.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 30.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 30.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Nazário: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Novo Brasil: máxima 31.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 28.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 30.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.