A região Oeste terá um tempo de temperaturas variadas para quinta-feira (25). Britânia será a cidade mais quente, alcançando 31.8°C, seguida por Itapirapuã com 30.5°C e Jussara com 30.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Paraúna, com 13.4°C, e Jandaia, com 13.7°C.A umidade média na região ficará em 74.83%, com destaque para Paraúna (91.0%), Jandaia (90.0%) e Doverlândia (90.0%) com os maiores índices de umidade. As probabilidades de chuva são baixas, com média de 11.57%. A cidade de Jandaia terá a maior probabilidade de chuva, com 35.0%, seguida por Avelinópolis e Baliza, ambas com 20.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.3°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 26.5°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 24.2°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.6°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 25.4°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 27.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 25.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 25.1°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 26.7°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 26.3°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 31.8°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 27.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 23.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 23.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 26.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 23.1°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 28.5°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 24.7°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 25.5°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 26.7°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 30.5°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 24.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 22.8°C, mínima 13.7°C | sensação térmica máx 24.9°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 28.7°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 24.6°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 27.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 25.9°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 29.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 23.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 24.3°C, mínima 14.1°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 21.3°C, mínima 13.4°C | sensação térmica máx 24.6°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 26.6°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 27.1°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 14.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 14.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 23.0°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 25.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 25.1°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 26.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.