A principal característica do tempo na região Oeste para a quinta-feira, 26, é a grande chance de chuva. As cidades mais quentes serão Aragarças, com máxima de 28.2°C, Baliza, com 27.6°C, e Bom Jardim de Goiás, também com 27.6°C. Já as mais frias serão Caiapônia, com mínima de 19.3°C, e Americano do Brasil, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em torno de 89.51%, com Americano do Brasil registrando os maiores índices, chegando a 98.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.93%, com Amorinópolis, Baliza e Bom Jardim de Goiás apresentando 95.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.4°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Americano do Brasil: máxima 24.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Amorinópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 25.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Aragarças: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Arenópolis: máxima 26.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Aurilândia: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Avelinópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Baliza: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 55.0%Britânia: máxima 27.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 85.0%Buriti de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 25.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Córrego do Ouro: máxima 26.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Diorama: máxima 26.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 55.0%Doverlândia: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 26.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 95.0%Firminópolis: máxima 26.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Iporá: máxima 26.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Israelândia: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Itapirapuã: máxima 26.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 90.0%Ivolândia: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%Jandaia: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 65.0%Jussara: máxima 26.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 90.0%Moiporá: máxima 26.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 85.0%Mossâmedes: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 90.0%Nazário: máxima 26.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Novo Brasil: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 95.0%Palestina de Goiás: máxima 26.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 60.0%Palminópolis: máxima 26.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Paraúna: máxima 26.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 27.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Sanclerlândia: máxima 25.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 50.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 90.0%São João da Paraúna: máxima 26.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Turvânia: máxima 26.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.