A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (26). As cidades com as temperaturas máximas mais elevadas serão Britânia, com 28.0°C, Jandaia e Jussara, ambas com 27.8°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Caiapônia, com 18.9°C, e Americano do Brasil, com 19.0°C.A umidade na região Oeste será alta, com média de 85.02%. Santa Bárbara de Goiás registrará umidade de até 95.0%. A probabilidade de chuva para a região tem uma média de 32.97%, porém Anicuns apresenta 95.0% de chance, seguida por Adelândia com 90.0% e Aragarças com 85.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 35.0%Americano do Brasil: máxima 26.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 26.6°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 27.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 27.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 26.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 26.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 28.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 25.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 50.0%Córrego do Ouro: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 26.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 25.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 26.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 27.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 27.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 26.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 27.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 27.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 27.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 26.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 27.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 25.5°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 50.0%Palminópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 26.7°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 25.0%Piranhas: máxima 26.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 26.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 27.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Turvânia: máxima 27.0°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.