A região Oeste deve vivenciar um dia de calor muito forte nesta quinta-feira (27), com os termômetros apresentando marcas elevadas em diversas localidades. O calor intenso se fará mais presente em Britânia, que deve registrar a maior máxima com 38,1°C, seguida de perto por Jussara, com 37,3°C, e Bom Jardim de Goiás, com 37,0°C. Em contrapartida, as menores temperaturas mínimas do período estão previstas para Caiapônia, com 17,7°C, e Paraúna, que deve registrar 17,8°C nas primeiras horas do dia.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o território deve ficar em torno de 49,22%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em São João da Paraúna, atingindo até 65,0%, e em Paraúna, com 64,0%. Já as chances de chuva permanecem bastante baixas na maior parte do tempo, com uma média regional de apenas 2,79% de probabilidade de precipitação; os maiores índices previstos para este indicador não passam de 15,0% nos municípios de Fazenda Nova e Israelândia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,8°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,7°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 34,4°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 36,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,7°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Aurilândia: máxima 35,2°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 36,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,1°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 35,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,1°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,2°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,5°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Israelândia: máxima 36,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 15,0%Itapirapuã: máxima 37,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 34,4°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 33,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 36,9°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 37,3°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,6°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,1°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,8°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Novo Brasil: máxima 36,8°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,6°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 33,9°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,1°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 36,5°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Sanclerlândia: máxima 34,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,5°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,8°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,1°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.