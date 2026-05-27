A região Oeste para quinta-feira (28) terá um tempo de temperaturas elevadas. Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 33.4°C, seguida por Jussara (33.3°C) e Itapirapuã (33.1°C). As temperaturas mais amenas serão registradas em Campestre de Goiás e Nazário, ambas com mínima de 16.7°C.A umidade média na região ficará em 62.03%, com os maiores índices de umidade em Aurilândia (82.0%), Bom Jardim de Goiás (81.0%) e Palminópolis (80.0%). A probabilidade de chuva é baixa, com média de 9.07%, e as maiores chances ocorrem em Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 28.5°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.4°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.1°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.4°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.7°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.1°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.3°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 29.9°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 33.0°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.0°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 30.1°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.5°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 30.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.7°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.2°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.