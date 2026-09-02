A região Oeste terá uma quinta-feira (3) de forte calor e predomínio de sol em diversas localidades. Entre os municípios que devem registrar os maiores índices de temperatura no período da tarde estão Britânia, com máxima de 37,8°C, seguida por Itapirapuã e Jussara, ambas com previsão de atingir 37,3°C. Por outro lado, as menores temperaturas mínimas do início do dia ficam concentradas em Caiapônia, onde os termômetros marcam 19,0°C, e em Paraúna, que apresenta mínima de 19,2°C.O índice médio de umidade relativa do ar na região fica em torno de 51,85% ao longo do dia, sendo que Aurilândia e Iporá despontam com os maiores valores do período, registrando 64,0% de umidade. Em relação às chuvas, o tempo seco predomina, resultando em uma probabilidade média de precipitação de apenas 1,57%. No entanto, cidades como Buriti de Goiás, Doverlândia e Nazário apresentam as maiores chances de chuva, com probabilidade estimada em 15,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,9°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 34,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 33,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 35,6°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 35,4°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,3°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 35,9°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 37,8°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 39,6°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,6°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 33,5°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 34,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,6°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,0°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 36,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 34,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,8°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,3°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 34,2°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 34,1°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 36,6°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,3°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 34,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,3°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Nazário: máxima 34,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 15,0%Novo Brasil: máxima 36,8°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 38,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 33,9°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 34,3°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 33,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 36,1°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 34,4°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,8°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 38,2°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 34,2°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 45,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 44,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 34,4°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 46,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.