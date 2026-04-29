A região Oeste terá altas temperaturas como principal característica do tempo na quinta-feira (30). As cidades mais quentes do tempo serão Britânia, com máxima de 33.2°C, Baliza, com 32.6°C, e Jussara, também com 32.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão registradas em Avelinópolis, com 17.6°C, e Santa Bárbara de Goiás, com 17.7°C.A umidade média na região será de 53.98%, com os maiores índices observados em Avelinópolis, Palmeiras de Goiás e Santa Bárbara de Goiás, todas com 68.0%. A probabilidade de chuva será baixa, em média 10.0%, com as cidades de Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis apresentando os mesmos 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 31.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 29.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.2°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.4°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 32.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 31.1°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 32.3°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 32.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 31.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.2°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 32.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 30.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 31.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.2°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 30.5°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.