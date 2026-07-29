A região Oeste enfrenta um dia de calor intenso nesta quinta-feira (30), com médias máximas de 34,37°C e mínimas de 19,73°C. O aquecimento é liderado por Britânia, onde a temperatura chega a 37,5°C, seguida de perto por Jussara, com 37,0°C, e Itapirapuã, que apresenta 36,7°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia são registradas em São João da Paraúna, com mínima de 17,2°C, e Aurilândia, com 17,5°C.A umidade relativa do ar apresenta média de 43,79%, tendo seus maiores índices, de 63,0%, localizados em Bom Jardim de Goiás, Caiapônia e São João da Paraúna. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é baixa, ficando em apenas 6,1%, sendo que municípios como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis registram a maior chance de precipitação do dia, que é de apenas 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 33,3°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 32,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 33,5°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Anicuns: máxima 32,8°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,8°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aragarças: máxima 35,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 34,3°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 34,3°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 33,4°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Baliza: máxima 35,1°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 36,0°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 37,5°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 34,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,5°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 33,7°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Córrego do Ouro: máxima 34,6°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 34,8°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 34,1°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Fazenda Nova: máxima 36,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Firminópolis: máxima 33,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 34,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 35,3°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapirapuã: máxima 36,7°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 33,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jandaia: máxima 33,1°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 36,4°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jussara: máxima 37,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Moiporá: máxima 33,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 33,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 33,5°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Novo Brasil: máxima 36,6°C, mínima 22,4°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palestina de Goiás: máxima 33,2°C, mínima 18,5°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,5°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Palminópolis: máxima 33,4°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Paraúna: máxima 32,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 36,0°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Sanclerlândia: máxima 34,3°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 33,4°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Santa Fé de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 33,2°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 63,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 34,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 18,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Turvânia: máxima 33,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.