A região Oeste terá como principal característica do tempo uma grande chance de chuva para a quinta-feira (4). As temperaturas máximas mais elevadas serão registradas em Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 28.7°C, e em Montes Claros de Goiás, com 28.6°C. As mínimas do tempo, por sua vez, ficarão em 19.1°C em Caiapônia e Palestina de Goiás.A umidade média do tempo na região ficará em 89.13%, com picos de até 96.0% registrados em Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Cachoeira de Goiás. Em relação à probabilidade de chuva, cidades como Amorinópolis, Aragarças e Aurilândia terão 75.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Americano do Brasil: máxima 26.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Amorinópolis: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 25.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Aragarças: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 25.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Avelinópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Baliza: máxima 28.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Britânia: máxima 27.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Buriti de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Caiapônia: máxima 25.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 24.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Diorama: máxima 26.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Doverlândia: máxima 26.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Firminópolis: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Iporá: máxima 27.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Israelândia: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Itapirapuã: máxima 26.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Ivolândia: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Jandaia: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 26.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Jussara: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 26.3°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 25.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Nazário: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 27.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Palestina de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Palminópolis: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Piranhas: máxima 28.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Sanclerlândia: máxima 26.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Santa Fé de Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São João da Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%São Luís de Montes Belos: máxima 26.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Turvânia: máxima 26.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.