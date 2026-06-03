A região Oeste, para a quinta-feira (4), não apresenta grande chance de chuva, altas temperaturas ou baixa umidade conforme os critérios de prioridade. O tempo será de estabilidade com temperaturas amenas durante a noite e elevadas durante o dia. As cidades mais quentes serão Britânia com 33.4°C, Jussara com 32.9°C e Itapirapuã com 32.8°C. Já as mais frias serão Aurilândia com 14.7°C e São João da Paraúna com 14.8°C.A umidade média regional estará em torno de 53.15%, com as maiores taxas de umidade em Aurilândia, chegando a 74.0%, seguida por Bom Jardim de Goiás com 73.0% e São João da Paraúna com 72.0%. Não há previsão de chuvas para a região, com a probabilidade de precipitação em 0.0% para todas as cidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 27.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 29.4°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 28.4°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 32.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Arenópolis: máxima 30.2°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 28.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 32.0°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 33.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Buriti de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 28.7°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Campestre de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 30.4°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Diorama: máxima 30.6°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Fazenda Nova: máxima 32.0°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 29.5°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 30.3°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 32.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 29.4°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 29.0°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 32.3°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 32.9°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 29.3°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 29.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Nazário: máxima 29.0°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 32.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 29.3°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 28.5°C, mínima 15.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 32.1°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.1°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 29.3°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.9°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 29.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.