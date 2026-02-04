A região Oeste para quinta-feira (5) terá um tempo com grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Jussara e Santa Fé de Goiás, ambas com máxima de 28.4°C, e Itapirapuã, que registra 28.1°C. Já as mais frias serão Campestre de Goiás, com mínima de 19.7°C, e Caiapônia, com 20.5°C.A umidade média na região ficará em 90.27%, com Amorinópolis, Aurilândia e Cachoeira de Goiás apresentando as maiores umidades, atingindo 96.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 54.48%. Cidades como Adelândia e Turvânia registram as maiores chances de chuva, com 85.0%, seguidas por Americano do Brasil com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 25.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 25.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Anicuns: máxima 25.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Arenópolis: máxima 26.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 25.2°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 26.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 28.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 27.2°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Caiapônia: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 23.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Córrego do Ouro: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 25.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 23.7°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Doverlândia: máxima 26.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Israelândia: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 28.1°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Ivolândia: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jandaia: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Jaupaci: máxima 26.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Moiporá: máxima 26.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Mossâmedes: máxima 25.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 26.8°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 25.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 26.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Palminópolis: máxima 25.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Piranhas: máxima 26.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 25.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 25.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 28.4°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%São João da Paraúna: máxima 25.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 25.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.