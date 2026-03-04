A região Oeste na quinta-feira (5) terá grande chance de chuva. As cidades mais quentes incluem Baliza, com máxima de 31.3°C, Doverlândia, com 30.9°C, e Britânia, que atingirá 30.8°C. Já as mínimas mais baixas serão em Americano do Brasil, com 19.6°C, e Caiapônia, com 19.9°C.A umidade média regional do tempo será de 80.7%, com Avelinópolis, Baliza e Bom Jardim de Goiás registrando os maiores índices, em 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 46.22%, mas cidades como Moiporá (95.0%), Mossâmedes (90.0%) e Paraúna (90.0%) terão as maiores chances de precipitação no tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Americano do Brasil: máxima 27.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 28.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Aragarças: máxima 30.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 30.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Avelinópolis: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Baliza: máxima 31.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 30.8°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Caiapônia: máxima 30.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 29.9°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 29.7°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Fazenda Nova: máxima 30.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Iporá: máxima 30.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 30.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 30.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 30.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jaupaci: máxima 30.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 30.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 29.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 25.0%Nazário: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 30.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Paraúna: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Piranhas: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 29.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.4°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 30.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 55.0%Turvânia: máxima 29.4°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.