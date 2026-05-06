A região Oeste terá tempo de altas temperaturas na quinta-feira (7), com destaque para Britânia, que registrará 34.5°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Jussara, com 33.7°C, e Itapirapuã, com 33.6°C. As menores temperaturas serão de 17.2°C em Caiapônia e 17.5°C em Palminópolis.\nA umidade média na região será de 61.08%, com Bom Jardim de Goiás apresentando o índice mais alto, atingindo 82.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 1.1%, e as maiores chances de ocorrência, de 10.0%, são observadas em Adelândia, Anicuns e Caiapônia.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Oeste:\nAdelândia: máxima 30.8°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%\nAmericano do Brasil: máxima 29.4°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%