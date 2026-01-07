A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva na quinta-feira (8). As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com 30.2°C, seguidas por Baliza, com 29.5°C. As mínimas do tempo serão observadas em Anicuns, com 18.6°C, e Aurilândia, com 18.8°C.A umidade média na região ficará em 79.22%, com cidades como Caiapônia, Palestina de Goiás e Doverlândia apresentando umidade de 91.0%. A probabilidade média de chuva será de 44.71%, mas algumas localidades, como Buriti de Goiás, Córrego do Ouro e Sanclerlândia, terão tempo com até 85.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 27.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 19.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Anicuns: máxima 27.1°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Arenópolis: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aurilândia: máxima 26.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 23.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 29.5°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 28.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Buriti de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Campestre de Goiás: máxima 27.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 27.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Fazenda Nova: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Iporá: máxima 28.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 28.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 28.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jaupaci: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 27.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 28.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 28.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 27.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Palminópolis: máxima 27.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 29.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Sanclerlândia: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 28.1°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 27.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 27.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 27.3°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.