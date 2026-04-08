A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva nesta quinta-feira (9). As temperaturas máximas alcançarão 31.1°C em Aragarças, seguida por Baliza e Montes Claros de Goiás, ambas com 31.0°C. As mínimas do tempo serão registradas em Americano do Brasil, com 19.3°C, e em Caiapônia, com 19.4°C.A umidade média na região ficará em 80.34%, com Avelinópolis e Santa Bárbara de Goiás atingindo 93.0%. A probabilidade de chuva é alta em diversas localidades, com Paraúna registrando 95.0%, e Adelândia e Americano do Brasil com 90.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 28.3°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 40.0%Americano do Brasil: máxima 27.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Anicuns: máxima 28.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Aragarças: máxima 31.1°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 50.0%Arenópolis: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aurilândia: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Avelinópolis: máxima 29.2°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 30.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 30.9°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 80.0%Buriti de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Caiapônia: máxima 28.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Campestre de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Córrego do Ouro: máxima 29.6°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 29.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Doverlândia: máxima 29.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 40.0%Fazenda Nova: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Iporá: máxima 30.4°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Israelândia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Itapirapuã: máxima 30.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Ivolândia: máxima 29.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Jandaia: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 80.0%Jaupaci: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 30.9°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Moiporá: máxima 29.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 80.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Mossâmedes: máxima 29.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Novo Brasil: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Palestina de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Palminópolis: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 45.0%Paraúna: máxima 28.8°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 95.0%Piranhas: máxima 30.8°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%Sanclerlândia: máxima 29.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 70.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Santa Fé de Goiás: máxima 30.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 70.0%São João da Paraúna: máxima 29.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 65.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 60.0%Turvânia: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 90.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.