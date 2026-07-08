A região Oeste terá tempo com temperaturas elevadas para a quinta-feira (9). As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 34.8°C, Itapirapuã, com 34.3°C, e Jussara, também com 34.3°C. Já as cidades com as menores temperaturas mínimas esperadas são São João da Paraúna, registrando 14.2°C, e Paraúna, com 14.6°C.A umidade relativa do tempo na região terá médias em torno de 49.22%, com cidades como Aurilândia alcançando 71.0%, Bom Jardim de Goiás 70.0%, e São João da Paraúna 69.0% nos maiores índices noturnos. A probabilidade de chuva é baixa, com média regional de 9.53%, e os maiores índices são de 10.0% em cidades como Adelândia, Americano do Brasil e Amorinópolis.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.9°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.4°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 33.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 42.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.6°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Avelinópolis: máxima 30.7°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.6°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 34.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 47.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.2°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 30.4°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 32.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 32.1°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 33.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 50.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 30.9°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 31.8°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.6°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 34.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 31.0°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.3°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Jaupaci: máxima 33.7°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 34.3°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 31.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 33.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 31.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 45.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.9°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 34.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 49.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.2°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.8°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Piranhas: máxima 33.5°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.8°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 33.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.5°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 31.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.