A região Oeste reserva um sábado (1) de sol entre poucas nuvens e forte calor, com os termômetros registrando marcas elevadas na parte da tarde. Entre as cidades mais quentes do dia, Britânia lidera com máxima de 35,9°C, seguida de perto por Jussara, com 35,4°C, e Itapirapuã, que atinge 35,2°C. Já os momentos mais frios ocorrem nas primeiras horas da manhã, com destaque para Bom Jardim de Goiás, onde a mínima chega a 16,6°C, e São João da Paraúna, com 16,8°C.O índice médio de umidade relativa do ar no território deve ficar em 36,59% ao longo do dia, com índices mais elevados registrados em Bom Jardim de Goiás, que alcança 60,0%, e Aurilândia, com 55,0%. Quanto às chances de chuva, a probabilidade média regional é de apenas 0,47%. A maior possibilidade de ocorrência de precipitação se concentra em Britânia, marcando 10,0%, enquanto Aragarças e Cachoeira de Goiás apresentam apenas 5,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 32,3°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 30,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 32,7°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 31,9°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 34,5°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 32,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 33,6°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 32,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 33,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,7°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 34,6°C, mínima 16,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 16,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 35,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Buriti de Goiás: máxima 33,1°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 19,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 32,1°C, mínima 18,3°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 18,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 32,3°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 33,6°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 33,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 33,5°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 34,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 32,9°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 33,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 34,1°C, mínima 19,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 35,2°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 32,7°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 32,6°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 35,0°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 35,4°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 32,7°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 32,5°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 32,3°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 35,1°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 32,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 32,2°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 32,2°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 32,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 32,0°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 34,6°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 33,1°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 32,0°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 32,0°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%São João da Paraúna: máxima 32,6°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 33,3°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 32,7°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 32,7°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.