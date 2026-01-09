A região Oeste terá grande chance de chuva neste sábado (10). As cidades mais quentes serão Aragarças e Bom Jardim de Goiás, ambas com máxima de 33.1°C, seguidas por Itapirapuã, com 32.9°C. As mínimas serão registradas em Campestre de Goiás, com 19.2°C, e Aurilândia, com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 70.62%, com Baliza, Britânia e Caiapônia apresentando os maiores índices, atingindo 85.0% durante a noite. A probabilidade de chuva na região tem uma média de 21.74%, mas Itapirapuã se destaca com 70.0% de chance de tempo chuvoso, seguida por Montes Claros de Goiás e Doverlândia, ambas com 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Arenópolis: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 32.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 33.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Britânia: máxima 32.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 30.1°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Diorama: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 23.5°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Doverlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Firminópolis: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Iporá: máxima 31.1°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Israelândia: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Ivolândia: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Jandaia: máxima 31.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 31.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%Moiporá: máxima 30.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Palestina de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Palmeiras de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 31.4°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Piranhas: máxima 32.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Sanclerlândia: máxima 31.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 31.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.