A região Oeste, para o sábado (11), apresentará tempo caracterizado por **altas temperaturas**. A cidade de Britânia será a mais quente, com máxima de 32.2°C e sensação térmica de 37.0°C. Outras cidades com temperaturas elevadas incluem Itapirapuã e Jussara, ambas com 32.0°C. As menores temperaturas serão registradas em Avelinópolis, com mínima de 20.1°C, e Americano do Brasil, com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 70.63%, com os maiores índices, de 84.0%, previstos para Britânia e Jaupaci. A probabilidade média de chuva é baixa, de 9.59%. As cidades com maior chance de chuva são Jaupaci, com 35.0%, Bom Jardim de Goiás e Firminópolis, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Americano do Brasil: máxima 29.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Amorinópolis: máxima 31.3°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Anicuns: máxima 30.1°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Aragarças: máxima 31.7°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Avelinópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Baliza: máxima 31.5°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 25.0%Britânia: máxima 32.2°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 37.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Caiapônia: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Campestre de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Córrego do Ouro: máxima 31.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Diorama: máxima 30.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 30.6°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.8°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Firminópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Iporá: máxima 31.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapirapuã: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 31.1°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 31.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 31.8°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 32.0°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Moiporá: máxima 31.5°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Mossâmedes: máxima 30.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Nazário: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Novo Brasil: máxima 31.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palminópolis: máxima 30.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 30.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%Piranhas: máxima 31.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Sanclerlândia: máxima 30.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%São João da Paraúna: máxima 31.0°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Turvânia: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.