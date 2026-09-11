A região Oeste enfrentará um sábado (12) de calor expressivo e forte aquecimento ao longo do dia. O calor extremo se concentrará principalmente em Britânia, que deve registrar máxima de 38,3°C, além de Itapirapuã com 37,9°C e Jussara com 37,8°C. Já os menores registros térmicos no início da jornada ocorrem em Aurilândia, com mínima de 19,6°C, e Avelinópolis, com 19,7°C.Em relação à umidade do ar, a média regional ficará em torno de 43,09%, com os maiores índices concentrados em Jandaia, que atinge 61,0%, e Paraúna, com 60,0%. O tempo seco predomina na maior parte das localidades, refletindo em uma baixa probabilidade média de chuva de apenas 2,56% para o período. No entanto, municípios como Baliza, Campestre de Goiás e Palmeiras de Goiás apresentam uma chance ligeiramente maior de precipitação, embora ainda muito baixa, estimada em 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 35,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Amorinópolis: máxima 36,1°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,9°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 37,7°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Arenópolis: máxima 36,3°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,8°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 35,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 37,5°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Britânia: máxima 38,3°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 36,5°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 35,0°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Campestre de Goiás: máxima 36,1°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 36,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Córrego do Ouro: máxima 36,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 36,0°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 36,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Fazenda Nova: máxima 37,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,9°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 36,8°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 37,2°C, mínima 21,0°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Ivolândia: máxima 35,8°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,6°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Jaupaci: máxima 37,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 36,0°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 37,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 35,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,7°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 37,6°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 35,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,9°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Palminópolis: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 35,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 60,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Piranhas: máxima 37,6°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 36,4°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,7°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,4°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,4°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,8°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%São Luís de Montes Belos: máxima 36,5°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.