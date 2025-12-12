A região Oeste apresenta grande chance de chuva para o sábado (13). O tempo será marcado por essas condições. As cidades mais quentes previstas são Jandaia, com máxima de 30.3°C, Americano do Brasil com 30.0°C e Britânia com 30.0°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Campestre de Goiás, com 20.8°C, e Caiapônia, com 20.9°C.A umidade média na região ficará em 84.17%, com Amorinópolis, Aragarças e Arenópolis podendo registrar 95.0%. A probabilidade de chuva para o tempo é alta em algumas localidades, com Aragarças, Bom Jardim de Goiás e Palmeiras de Goiás apresentando 75.0% de chance.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 30.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 29.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Arenópolis: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 28.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 30.0°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Buriti de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 28.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Campestre de Goiás: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 23.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 27.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 23.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 28.4°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Firminópolis: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 28.2°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapirapuã: máxima 29.7°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 30.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jaupaci: máxima 29.1°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Jussara: máxima 29.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 28.3°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 29.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 28.7°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 29.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Palestina de Goiás: máxima 27.1°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 28.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 28.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 28.9°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.7°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 29.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 74.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 29.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.