A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para sábado (13). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Britânia, com 32.9°C, seguida por Jussara, com 32.4°C, e Itapirapuã, com 32.3°C. Já as cidades mais frias serão Caiapônia e Nazário, ambas com mínimas de 17.0°C.A umidade média na região será de 75.51%, com Bom Jardim de Goiás apresentando os maiores índices, chegando a 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 30.12%, mas algumas cidades terão chances significativamente mais altas, como Aragarças com 70.0%, Doverlândia com 65.0% e Paraúna com 60.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.5°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 28.3°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Amorinópolis: máxima 29.7°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Anicuns: máxima 28.9°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 31.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Arenópolis: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 30.6°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Avelinópolis: máxima 29.4°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 31.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.3°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Britânia: máxima 32.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.0°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Caiapônia: máxima 28.8°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Campestre de Goiás: máxima 29.8°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Córrego do Ouro: máxima 30.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 30.3°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 30.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 31.7°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 30.5°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Israelândia: máxima 31.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Itapirapuã: máxima 32.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Jandaia: máxima 29.4°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 15.0%Jaupaci: máxima 31.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Jussara: máxima 32.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Moiporá: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Mossâmedes: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Novo Brasil: máxima 32.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 29.2°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Palmeiras de Goiás: máxima 29.6°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Palminópolis: máxima 29.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 28.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 31.0°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 55.0%Sanclerlândia: máxima 30.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 29.5°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%São João da Paraúna: máxima 29.6°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.3°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Turvânia: máxima 29.7°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.