A região Oeste terá tempo com grande chance de chuva para sábado (14), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes incluem Britânia, com máxima de 32.3°C, Itapirapuã com 31.9°C e Aragarças com 31.8°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Avelinópolis e Caiapônia, ambas com 19.8°C.A umidade média na região ficará em 71.94%. As maiores probabilidades de chuva são para Itapirapuã, com 60.0%, seguida por Novo Brasil, com 55.0%, e Aragarças, com 40.0%. Quanto à umidade, os índices mais elevados são registrados em Britânia (87.0%), Itapirapuã (85.0%) e Jussara (85.0%).Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Americano do Brasil: máxima 29.1°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Amorinópolis: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Anicuns: máxima 29.8°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Aragarças: máxima 31.8°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 5.0%Arenópolis: máxima 30.7°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Aurilândia: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Avelinópolis: máxima 30.5°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Baliza: máxima 31.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Britânia: máxima 32.3°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Buriti de Goiás: máxima 31.0°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Cachoeira de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Caiapônia: máxima 29.3°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Córrego do Ouro: máxima 31.0°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 15.0%Diorama: máxima 30.4°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Doverlândia: máxima 30.2°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 31.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Firminópolis: máxima 30.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Iporá: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Israelândia: máxima 31.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itapirapuã: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 0.0%Ivolândia: máxima 30.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jandaia: máxima 30.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Jaupaci: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Jussara: máxima 31.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Moiporá: máxima 30.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Montes Claros de Goiás: máxima 31.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Mossâmedes: máxima 30.5°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 5.0%Nazário: máxima 30.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Novo Brasil: máxima 31.7°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 0.0%Palestina de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Palminópolis: máxima 30.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Paraúna: máxima 29.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Piranhas: máxima 31.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Sanclerlândia: máxima 30.7°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Santa Fé de Goiás: máxima 31.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São João da Paraúna: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%São Luís de Montes Belos: máxima 30.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Turvânia: máxima 30.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.