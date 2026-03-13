A região Oeste terá um tempo com grande chance de chuva neste sábado (14). Britânia será a cidade mais quente, com máxima de 28.1°C, seguida por Aragarças, com 26.8°C, e Montes Claros de Goiás, com 26.6°C. Americano do Brasil registrará o tempo mais frio, com mínima de 19.7°C, e Caiapônia, 19.8°C.A umidade média na região ficará em 90.13%, com destaque para Bom Jardim de Goiás, Caiapônia e Piranhas, que podem alcançar 98.0% de umidade à noite. A probabilidade média de chuva é de 42.85%, mas algumas cidades como Aragarças terão 70.0% de chance de chuva durante o dia, enquanto Amorinópolis e Arenópolis apresentarão 65.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 24.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Americano do Brasil: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Amorinópolis: máxima 25.5°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Anicuns: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Aragarças: máxima 26.8°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Arenópolis: máxima 25.7°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aurilândia: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Avelinópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Baliza: máxima 26.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 35.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 26.1°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Britânia: máxima 28.1°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Buriti de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Cachoeira de Goiás: máxima 24.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Caiapônia: máxima 25.1°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Campestre de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Córrego do Ouro: máxima 25.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Diorama: máxima 25.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Doverlândia: máxima 25.6°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Fazenda Nova: máxima 25.9°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Firminópolis: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Iporá: máxima 25.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Israelândia: máxima 25.6°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Itapirapuã: máxima 26.4°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Ivolândia: máxima 24.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jandaia: máxima 25.4°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 26.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Jussara: máxima 26.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Moiporá: máxima 25.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Montes Claros de Goiás: máxima 26.6°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Mossâmedes: máxima 24.7°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 20.0%Nazário: máxima 24.6°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Novo Brasil: máxima 26.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 20.0%Palestina de Goiás: máxima 25.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 25.0%Palmeiras de Goiás: máxima 25.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Palminópolis: máxima 25.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Paraúna: máxima 25.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Piranhas: máxima 26.0°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 50.0%Sanclerlândia: máxima 25.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 24.7°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 26.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Santa Fé de Goiás: máxima 26.4°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%São João da Paraúna: máxima 25.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%São Luís de Montes Belos: máxima 25.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 27.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 25.0%Turvânia: máxima 24.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.