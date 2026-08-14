A região Oeste passará o sábado (15) sob forte aquecimento e predomínio de sol, com termômetros registrando marcas expressivas ao longo do dia. O calor será mais intenso em municípios como Britânia, que deve atingir máxima de 38,3°C, seguida por Jussara, com 37,8°C, e Itapirapuã, com 37,5°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser ameno em alguns pontos, a exemplo de São João da Paraúna e Aurilândia, onde as temperaturas mínimas previstas são de 16,1°C e 16,7°C, respectivamente.A umidade relativa do ar na região apresentará uma média de 35,08%, tendo como destaque o município de Bom Jardim de Goiás, que deve alcançar o maior índice com 55,0%, e Aurilândia, com 53,0%. Já a probabilidade média de chuva para a região é de apenas 0,17%, restrita a poucas localidades como Aragarças, Caiapônia e Ivolândia, que registram a maior chance de precipitação do dia, calculada em apenas 5,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 34,7°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Americano do Brasil: máxima 33,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Amorinópolis: máxima 35,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Anicuns: máxima 34,5°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aragarças: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Arenópolis: máxima 35,2°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aurilândia: máxima 36,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Avelinópolis: máxima 34,8°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Baliza: máxima 36,0°C, mínima 18,0°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Bom Jardim de Goiás: máxima 37,0°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 17,2°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Britânia: máxima 38,3°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Buriti de Goiás: máxima 35,4°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 34,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Cachoeira de Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Caiapônia: máxima 34,6°C, mínima 18,2°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 18,2°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Campestre de Goiás: máxima 35,3°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Córrego do Ouro: máxima 35,9°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Diorama: máxima 35,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Doverlândia: máxima 35,7°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Fazenda Nova: máxima 37,0°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Firminópolis: máxima 35,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Iporá: máxima 35,8°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Israelândia: máxima 36,5°C, mínima 19,8°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapirapuã: máxima 37,5°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Ivolândia: máxima 35,1°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Jandaia: máxima 35,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jaupaci: máxima 37,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 37,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Jussara: máxima 37,8°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 37,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Moiporá: máxima 35,0°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Montes Claros de Goiás: máxima 36,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Mossâmedes: máxima 34,9°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Nazário: máxima 35,1°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Novo Brasil: máxima 37,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 37,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palestina de Goiás: máxima 34,8°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 34,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palmeiras de Goiás: máxima 35,1°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Palminópolis: máxima 35,4°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Paraúna: máxima 34,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Piranhas: máxima 37,0°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Sanclerlândia: máxima 35,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 35,0°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Santa Fé de Goiás: máxima 37,2°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São João da Paraúna: máxima 35,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 16,1°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%São Luís de Montes Belos: máxima 35,8°C, mínima 18,4°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 18,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Turvânia: máxima 35,4°C, mínima 17,3°C | sensação térmica máx 35,4°C | sensação térmica mín 17,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.