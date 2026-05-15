A região Oeste terá altas temperaturas no sábado (16). Britânia registrará 33.6°C, seguida por Jussara com 33.5°C e Jaupaci com 33.3°C. As mínimas do tempo serão em Caiapônia, com 18.6°C, e Nazário, com 18.8°C.A umidade na região Oeste ficará em média em 67.83%. Bom Jardim de Goiás (88.0%), Caiapônia (85.0%) e Piranhas (83.0%) apresentarão os maiores índices. A probabilidade de chuva na região é de 12.38% em média, com Cachoeira de Goiás (35.0%), Americano do Brasil (25.0%) e Firminópolis (25.0%) tendo as maiores probabilidades.Veja a previsão para todas as cidades da região Oeste:Adelândia: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Americano do Brasil: máxima 29.2°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Amorinópolis: máxima 30.8°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Anicuns: máxima 30.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aragarças: máxima 32.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Arenópolis: máxima 31.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aurilândia: máxima 31.7°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Avelinópolis: máxima 30.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Baliza: máxima 32.2°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Bom Jardim de Goiás: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Britânia: máxima 33.6°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Buriti de Goiás: máxima 31.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Cachoeira de Goiás: máxima 29.9°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Caiapônia: máxima 29.8°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Campestre de Goiás: máxima 31.1°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Córrego do Ouro: máxima 31.5°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Diorama: máxima 31.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Doverlândia: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Fazenda Nova: máxima 32.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Firminópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Iporá: máxima 31.7°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Israelândia: máxima 32.3°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapirapuã: máxima 33.2°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Ivolândia: máxima 30.8°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Jandaia: máxima 30.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 20.0%Jaupaci: máxima 33.3°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Jussara: máxima 33.5°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Moiporá: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Montes Claros de Goiás: máxima 32.6°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Mossâmedes: máxima 30.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Nazário: máxima 30.9°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Novo Brasil: máxima 33.1°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palestina de Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Palmeiras de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Palminópolis: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Paraúna: máxima 30.0°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Piranhas: máxima 32.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Sanclerlândia: máxima 31.2°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Bárbara de Goiás: máxima 30.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Santa Fé de Goiás: máxima 32.9°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%São João da Paraúna: máxima 30.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%São Luís de Montes Belos: máxima 31.4°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Turvânia: máxima 31.0°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.